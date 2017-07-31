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TSK'da kurmaylık sistemi değişti

Kurmaylık eğitimine kimler katılabilecek?

31 Temmuz 2017 13:52

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'da eğitim sistemi değişti.  Kurmaylık uygulamasında da yeni sisteme geçildi. Daha önce sadece üsteğmen ve yüzbaşıların girebildiği kurmaylık sınavına, üsteğmenden yarbaya kadar rütbede olan subaylar katılabilecek.

Önceki sistemde kurmaylık için üsteğmenliğin son 3, yüzbaşılığın da ilk 3 yılında subaylar için sınava girme şansı tanınıyordu. Süreç, Harp Akademisi tarafından yürütülüyordu.

Kimler kurmaylık eğitimine katılabilecek?

Habertürk TV'nin haberine göre; Yeni sisteme göre TSK'da 6. hizmet yılını doldurmuş ve 23 yılını tamamlamış subaylar, kurmaylık eğitimine katılabilecek. Buna göre, üsteğmenden yarbay rütbesine kadar tüm TSK personeli için kurmaylık şansı doğmuş oldu.

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