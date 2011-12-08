-TSK'da kimyasal silah yok ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmadığını, bölücü terör örgütü ile mücadelenin ulusal ve evrensel hukuk kurallarına uygun olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından, ''TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar'' hakkında yapılan açıklamada, yerli ve yabancı bazı medya organlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelede kimyasal silah kullandığına dair asılsız, mesnetsiz, taraflı ve tamamen karalamaya yönelik yayınların yer aldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, ''TSK envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. Bölücü terör örgütü ile mücadele ulusal ve evrensel hukuk kurallarına uygun olarak sürdürülmektedir'' denildi.