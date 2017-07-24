TSK’da general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı

15 Temmuz darbe girişimi ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) orgeneral/amiral sayısı geçen yıla göre yüzde 40 oranında azaldı.

TSK'da geçen yıl temmuz ayında 326 general/amiral görev yaparken, darbe girişimi sonrasında terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu belirlenen general ve amirallerin ihraçlarının yanı sıra bazı üst rütbeli subayların emekliye ayrılmalarının ardından bu sayı bu yılın mayıs ayında 196 olarak belirlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 10 orgeneral, 23 korgeneral, 50 tümgeneral ve 115 tuğgeneral olmak üzere 198 general görevde bulunuyordu. Darbe girişiminin ardından komutanlıkta orgeneral sayısı 7, korgeneral sayısı 14, tümgeneral sayısı 21 ve tuğgeneral sayısı 76 oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 2 oramiral, 4 koramiral, 12 tümamiral, 38 tuğamiral görev yaparken, darbe girişiminin ardından komutanlıktaki oramiral sayısı değişmedi. Koramiral sayısı 5'e yükselirken, tümamiral sayısı 6, tuğamiral sayısı 21'e düştü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2 orgeneral, 6 korgeneral, 3 tümgeneral ve 33 tuğgeneral görev yapıyor. 15 Temmuz öncesinde komutanlıkta 2 orgeneral, 8 korgeneral, 17 tümgeneral ve 45 tuğgeneral görevde bulunuyordu.

Öte yandan Yarbay Karslıoğlu, Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı’nda ağ güvenliğini sağlamak ve şifreli dosyaları çözmekten sorumluydu. Karslıoğlu’nun hayatı 25 Ekim 2010’da kabusa döndü.

İstanbul Askeri Casusluk’ davasındaki 56 sanıktan biri oldu. 2012’nin Mart ayında TSK’dan ‘disiplinsizlik’ gerekçesi ile atıldı. Raporun altındaki imza Tuğgeneral Ali Kalyoncu’ya (15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar etti) aitti. ‘Askeri Casusluk’ davasında 2012 Ağustos’unda 7 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Yarbay Karslıoğlu 2014’te mesleğine geri dönmek için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Bu arada kumpas davası 2016’da çöktü.

Tüm sanıklarla birlikte Karslıoğlu da beraat etti. (Casusluk davasında iddianameyi FETÖ firarisi eski savcı Fikret Seçen hazırlamış, yargılamayı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yapmıştı. Mahkeme Başkanı Metin Özçelik 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.) Karslıoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nden beklediği karar geçen hafta çıktı.

Anayasa Mahkemesi Karslıoğlu’nun TSK’dan atılmasının yanlış olduğuna ve ‘masumiyet karinesinin ihlal edildiğine’ karar verdi. Böylece Karslıoğlu için mesleğe geri dönüş yolu açıldı. Hürriyet’e konuşan Karslıoğlu, geç de olsa adaletin tecelli etmesinden mutlu olduğunu söyledi ve özetle şöyle dedi:

“Bu hain örgütün ilk hedefi olan askeri kişilerle ilgili yapılacak düzenlemeler hem adalet hem de FETÖ ile mücadele konusunda çok önemli. FETÖ’yle mücadele etmek için en güvenli yöntem FETÖ’nün düşman olarak gördüğü ve tasfiye ettirdiği kişileri sisteme katmaktır. Geç olmadan ve başka felaketler yaşamadan konunun gündeme gelmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını dilerim, çünkü FETÖ ile mücadelede başarısız olma lüksümüz yoktur.”