TSK’da Fransız devrimi

Türkiye'deki bütün internet siteleri alan adlarının sonuna "tr" alıp, arada com, net, org gibi uzantıları kullanırken, Genelkurmay Başkanlığı bu uygulamadan vazgeçti. Bugüne kadar www.tsk.mil.tr internet adresinden yayın yapan site, adresini www.tsk.tr olarak değiştirdi.



Hürriyet’in haberine göre; TSK’nın sitesine ‘mil’ alan adını kullanarak girenler, yeni adresi www.tsk.tr’ye yönlendiriliyor. TSK’nın kullanmaya başladığı bu sistem, Türkiye’de bir ilk.



Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, İngilizce’de "government-hükümet" anlamına gelen "gov.tr" uzantısını kullanıyor. Ülkelerin çoğunluğu internet alan adlarını ABD’den yayıldığı şekle uygun olarak düzenliyor.



Sistemin kurucusu ABD olduğu için alan adlarında ABD’yi simgeleyen bir ifadeye yer vermiyor; sadece net, org gibi uzantılar kullanılıyor. Beyaz Saray’ın isminde yalnızca gov uzantısı bulunuyor.



Sistemi ABD’den kendilerine uyarlayan ülkeler de aynı kısaltmalarla beraber kendi ülkelerini ifade etmek için alan adlarının sonuna "de", "uk" ve "tr" gibi kısaltmalar ekliyor. Dünyada alan adını kısıtlı tutan az ülke bulunuyor. Bunların başında Fransa geliyor. Fransa alan adında com, net, gov gibi uzantıları kullanmıyor. Bu ülkede alan adında sadece "fr" uzantısı bulunuyor.



Türkiye’de sonunda "tr" uzantısı bulunan 20 tür alan adı var. Bunların başında com, net, gov, mil gibi uzantılar yer alıyor. Ancak tek başına "tr" alan adı bulunmuyor.



TSK’nın bu değişikliğe gitmesinin ardında Genelkurmay’ın Türkçe hassasiyeti ve kullanıcıya kolaylık sağlama gayreti yatıyor.