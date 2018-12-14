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TSK'da 'FETÖ' operasyonu; 4'ü albay 219 muvazzaf asker için gözaltı kararı

Gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı

14 Aralık 2018 12:16

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılan FETÖ' soruşturması kapsamında 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay, 19'u uzman çavuş toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 89’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85’i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11’i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3’ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup; 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay, 19'u uzman çavuş toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri şafak operasyonuyla şüphelileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

*Muvazzaf: Silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan (subay ve astsubay).

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