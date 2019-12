TSK'da DTP rahatsızlığı

Genelkurmay'da bugün (3 Nisan 2009) düzenlenen basın brifinginde, İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





‘Irak’ın kuzeyinde tedbir beklentimiz’



Bir gazetecinin, bölücü terör örgütü ile ilgili Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin çelişkili açıklamalar yaptığını ifade etmesi üzerine Tuğgeneral Gürak, "Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi, barınma ve lojistik destek almasına müsaade edilmemesi ve bu yönde etkin ve somut tedbirlerin sürekli hale getirilmesi bizim beklentimiz" dedi.



‘Obama için davet gelmedi’



ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşacağı TBMM oturuma Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanlarının katılıp katılmayacağı yönündeki soru üzerine Tuğgeneral Gürak, böyle bir davetin henüz alınmadığını kaydetti.



‘Seçim sonuçları üzerinde düşünüyoruz’



Genelkurmay Başkanlığının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine Tuğgeneral Gürak, seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapmalarının mümkün olmadığını ifade etti. Tuğgeneral Gürak, "Ancak bu durum özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde alınan sonuçların nedenleri üzerinde düşünmemize de engel değildir" dedi.



‘DAK aramaya etkin katıldı’



Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Taburunun BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği kazanın arama kurtarma faaliyetlerine ne kadar iştirak ettiği yönündeki soru üzerine Tuğgeneral Gürak, DAK taburunun arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını kaydetti.



Helikopteri bulan köylülerden sonra bölgeye DAK Taburunun intikal ettiğini belirten Tuğgeneral Gürak, DAK timini taşıyan helikopterin zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığını hatırlattı. Tuğgeneral Gürak, timin helikopterden iner inmez bölgedeki görevini sürdürdüğünü ve arama kurtarmayı bölgede etkin bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı.



Bir gazetecinin, eski ABD Başkan Danışmanı'nın "PKK'yı kullandık" yönünde ifadeleri bulunduğunu hatırlatması üzerine Tuğgeneral Gürak, "Terörle mücadeleye herkesin, özellikle uluslararası alanda da katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz, bu konudaki görüşümüz bellidir" diye konuştu.



‘Jandarma yasası için görüşümüz dikkate alınmadı’



Jandarma Genel Komutanlığının görev ve yetkilerinde değişiklik yapan yönetmelikle ilgili soruyu yanıtlarken de Tuğgeneral Gürak, "Yönetmelik hakkında Jandarma Genel Komutanlığının görüşünün tam olarak dikkate alınmadığını söyleyebilirim" dedi.



Tuğgeneral Gürak, bir başka soruya da Genelkurmay Başkanı'nın medya mensupları ile yapacağı toplantının zamanının henüz belli olmadığı yanıtını verdi.



’14 iç güvenlik olayı meydana geldi’



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bölücü terör örgütü ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirten Tuğgeneral Gürak, icra edilen faaliyetler kapsamında, 27 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar toplam 14 iç güvenlik olayı meydana geldiğini bildirdi



Bu olaylarda, ikisi 5'er kilogramlık olmak üzere 10 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinin, güvenlik kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilerek olası zayiatların önlendiğini anlatan Tuğgeneral Gürak, dönem içinde 3 teröristin de teslim olduğunu söyledi.



‘PKK panik içinde’



Tuğgeneral Gürak, şöyle konuştu:



"Teslim olan bu kişilerle yapılan görüşmelerde; bölücü terör örgütünde korku, panik ve endişenin hakim olduğu, örgüt mensuplarının genel olarak TCK 221'nci maddesi hakkında bilgilerinin olmadığı, bilgisi olan teröristlerin ise örgütten kaçma arayışında oldukları, bölücü terör örgütünün bu problemleri gidermek için, kendi lehine yayın yapan kanallar dışındaki yayınların izlenmesini ve özellikle teröristlerin aileleri ile görüşmesini engellediğiöğrenilmiştir."



Tuğgeneral Gürak, dönem içinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda; 2 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 176 çeşitli çapta fişek, 2,65 kilogram cinsi tespit edilemeyen patlayıcı madde, 2 RPG- 7 roketi, 76 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat gübresi ele geçirildiğini bildirdi.



TSK tarafından, 27 Mart-03 Nisan 2009 tarihleri arasında toplam 7 arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini de belirten Tuğgeneral Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 189 kişinin denizden sağ olarak kurtarıldığını ifade etti.



‘C-130’un bakımı Kayseri’de yapılacak’



Kayseri'de konuşlu, 2'nci Hava ikmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nın, C-130 uçaklarına yapmış olduğu depo seviyesi bakımlarda elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimine dayanarak, C-130 uçaklarının yetkili bakım merkezi olmak için üretici firma nezdinde girişimde bulunduğunu da bildiren Tuğgeneral Gürak, 31 Mart 2009 tarihinde Kayseri'de yapılan imza töreniyle, C-130 uçaklarına yönelik olarak önceden yetkilendirilen 14 sivil yetkili bakım merkezinin yanında, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nın, ilk ve tek askeri kurum olarak, 10 (on) yıl süreyle, C-130 uçaklarına bakım hizmeti verme sertifikasını aldığını söyledi.



Tuğgeneral Gürak, şunları kaydetti:"Bu sertifika; Hava Kuvvetleri Komutanlığının lojistik imkan ve kabiliyetinin uluslararası havacılık alanında ulaştığı teknolojik seviyenin bir göstergesi olup, 2'nci Hava ikmal Bakım Merkezi Komutanlığına, Türk Hava Kuvvetlerine, Türk sivil havacılığına, savunma sanayisine önemli katkı sağlayacaktır.



Ayrıca, elde edilen bu uluslararası sertifikasyon ile C-130 uçaklarının, bölgesel bakım ve onarım merkezi olma yolunda önemli bir adım atılmasının yanı sıra Hava Kuvvetlerimizin, ulusal savunma sanayimizin ve ülkemizin tanıtılmasına da olumlu katkılar sağlanacaktır."

‘Zorunlu iniş yapan Skorsky’i İngiliz helikopteri tahliye edecek’



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen helikopterle ilgili olarak arama kurtarma faaliyeti kapsamında bölgeye gönderilen Özel Kuvvetler Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterin meteorolojik şartlar nedeniyle pilotun görüşünü kaybetmesi sonucu 28 Mart 2009 tarihinde zorunlu iniş yaptığını hatırlatan Tuğgeneral Gürak, bu helikopterin tahliyesi maksadıyla, İngiltere nezdinde temasa geçildiğini söyledi.



Tuğgeneral Gürak, "Egemen tatbikatı nedeniyle ülkemizde bulunan İngiliz unsurlarına ait CH-47 tipi yük helikopteri talep edilmiştir. Söz konusu İngiliz helikopteri, bugün, olay mahallinde bulunan Skorsky helikopterimizi Kahramanmaraş'a tahliye edecektir. Bu maksatla helikopterini tahsis eden İngiltere'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



Toplantıda, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tuğgeneral Gürak, bir gazetecinin Türkiye'nin almayı planladığı ağır nakliye helikopterinin ihalesinin henüz sonuçlandırmadığını hatırlatması ve İngiltere'den helikopter imkanı olmasaydı tahliyenin nasıl gerçekleştirileceğini sorması üzerine, "Bu imkan olmasaydı kendi imkanlarımızla bu tahliyeyi gerçekleştirecektik" yanıtını verdi.



‘Türk medeniyeti özel ve önemli’



Tuğgeneral Gürak, toplantıda Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı hakkında da bilgi verdi.



Türk tarihinin, Türk milletinin dünya üzerinde yaşamak ve varlığını sürdürmek için verdiği mücadelelerle dolu olduğuna anlatan Tuğgeneral Gürak, Türk tarihiyle başlayan Türk askeri tarihinin, Türk milletinin medeniyet tarihinde özel ve önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



ATASE Başkanlığının, zengin arşivi, uzman personeli, teknik ve bilimsel altyapısıyla, askeri tarih alanında Türkiye'nin tek ve kaynak durumundaki kurumu olduğuna işaret eden Tuğgeneral Gürak, 11 Nisan 1916 tarihinde Harbiye Nezareti Müsteşar Muavinliğine bağlı olarak "Harp Tarihi Şubesi" adıyla kurulan ATASE Başkanlığının, bugün, envanterinde mevcut yaklaşık 10 milyon belgeyle dünyanın sayılı harp tarihi arşivine sahip olduğunu bildirdi.



ATASE Başkanlığının Türk askeri tarihini, belgelere dayanan bilimsel yöntemlerle araştırarak ulusal ve uluslararası alanda tanıttığını anlatan Tuğgeneral Gürak, Başkanlık tarafından ilgili askeri ve sivil kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde; "Türk Askeri Tarihi, Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Sistemi" konulu bilimsel çalışmalar yapıldığını ve bu konuda dokümanlar yayınlandığını ifade etti.



‘Tarihi belgeler araştırmacıların hizmetinde’



Başkanlığın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arşivinde bulunan tarihi belgeleri muhafaza edip bilimsel yöntemlerle tasnifini yaparak yerli ve yabancı araştırmacıların hizmetine sunduğunu, ilgi alanına giren konularda, çeşitli ülkelerle ikili ve çok taraflı işbirliği yaptığını da belirten Tuğgeneral Gürak, sözlerine şöyle devam etti:



"ATASE Başkanlığı, bünyesinde bulunan ve bir düşünce kuruluşu olan, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) vasıtasıyla Türkiye'yi yakından ilgilendiren küresel ve bölgesel konularda; özellikle güvenlik boyutunda, stratejilerin oluşturulmasında Genelkurmay Başkanlığının çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.



Yine; kuruluşunda bulunan, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi marifetiyle, tarihi değere sahip kültür varlıklarını sergileyerek, TSK'nın tarihi süreç içinde gelişimini gelecek nesillere aktarmaktadır.



Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi; envanterinde mevcut 53 bin adet tarihi obje ve 30 bin basılı eserle, bu alanda dünyanın önde gelen askeri müzeleri arasında yer almaktadır. Bu müzenin kuruluşunda, dünyanın en eski bandosu olarak bilinen, Mehteran Bölüğü de bulunmaktadır. Mehteran Bölüğünce, yurt içinde ve yurt dışında konserler verilerek ülkemizin tanıtımına katkı sağlanmaktadır. Mehteran Bölüğü ile ziyaretçilerine her gün canlı gösteri yapan Harbiye Askeri Müzesi, bu özelliğiyle de dünyadaki tek askeri müzedir."



ATASE Başkanlığının, belirli zamanlarda; muhtelif seminerler, sempozyumlar ve toplantılar düzenlediğine de dikkati çeken Tuğgeneral Gürak, bu kapsamda; bu yıl Mayıs ayında, "Mete Han'dan Günümüze Türk Ordusu" konulu 12'nci Askeri Tarih Sempozyumu'nun İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda yapılacağını bildirdi.



Tuğgeneral Gürak, ATASE Başkanlığının; Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Atatürk Haftası Armağanı, Askeri Tarih Bülteni, Stratejik Araştırma Dergisi gibi süreli yayınlar çıkarttığını, muhtelif kitap ve dokümanlar yayımladığını da belirterek, Başkanlığın, kurulduğu tarihten bugüne kadar toplam, 600 kitap, 850 süreli yayın yayımladığını kaydetti.



Son zamanlarda yapılan kitap yayım çalışmalarından da söz eden Tuğgeneral Gürak, 2000 yılında başlatılan bir çalışma ile "Atatürk'ün Not Defterleri"nin derlenerek bir araya getirildiğini ve ilk dokuz cildin yayımlandığını, kalan üç ciltle ilgili çalışmaların yakında sonuçlanacağını söyledi.



Başkanlığın, "Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri" konulu çalışmayı, 8 cilt halinde yayımladığını ifade eden Tuğgeneral Gürak, "Çanakkale Tahkimatı (Şevki Paşa Haritaları)" kitabının da basım aşamasında olduğunu bildirdi.



"Çanakkale Muharebelerinin Esirleri, İfadeler ve Mektuplar" ile "Arşiv Belgeleriyle Rum Faaliyetleri" isimli dokümanların yakın zamanda yayımlanacağını belirten Tuğgeneral Gürak, bütün bu dokümanların piyasada satışa sunulduğunu, kitaplara yönelik yayın kataloğunun, TSK internet sitesinde bulunduğunu kaydetti.



Tuğgeneral Gürak, şu bilgileri verdi:



"ATASE Başkanlığınca; çeşitli ülkelerle askeri tarih, arşiv ve müzecilik alanlarında işbirliği yapılmaktadır. Bu yıl Mayıs ayında, Dolmabahçe'de açılacak 'Türk-Macar' ve 'Türk-Alman' dostluk sergilerinde askeri müzede mevcut olan bazı objeler sergilenecektir. Ayrıca, yine bu yıl Temmuz ayında, Macaristan'da yapılacak olan 'Osmanlı Sergisi'ne, katılım sağlanacaktır.



ATASE Başkanlığınca yürütülen diğer önemli çalışmalar şunlardır;



Türk Kurtuluş Savaşının dönüm noktası olan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin canlandırılacağı bir panorama binasının yapımına, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Polatlı Kartaltepe'de devam edilmektedir.



Ayrıca, Gelibolu Milli Parkı'nda Çanakkale Savaşını bütün cepheleriyle yansıtacak görkemli bir panorama yapımı için de, ilgili kuruluşlarla koordineli çalışmalar sürdürülmektedir.



ATASE Başkanlığı, sahip olduğu tarihi birikim ve imkanları ile Türk Tarihine hizmet etmenin kıvancını yaşamaktadır."