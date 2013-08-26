TSK'da devir teslim yapıldı

22 Ağustos 2013 tarihinde; Jandarma Genel Komutanlığı görevi Orgeneral Bekir Kalyoncu tarafından Orgeneral Servet Yörük'e, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevi Orgeneral Mehmet Erten tarafından Korgeneral Akın Öztürk'e devredildi.

23 Ağustos 2013 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevi Oramiral Emin Murat Bilge tarafından Koramiral Bülent Bostanoğlu'na, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevi Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu tarafından Orgeneral Hulusi Akar'a devredildi. Genelkurmay ll'nci Başkanlığı Devir-Teslim Töreni, 21 Ağustos 2013 tarihinde Genelkurmay Karargahında icra edildi. Genelkurmay II'nci Başkanlığı görevi Orgeneral Hulusi Akar tarafından Korgeneral Yaşar Güler'e devredildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Emin Murat Bilge, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla emekliye sevk edilmişlerdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın devir-teslim törenine katılamam kararı alması üzerine görevlerini devretmeye hazırlanan komutanlar önce Başbakan'ı, daha sonra Çankaya Köşkü’ne giderek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etmişlerdi.