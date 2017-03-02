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TSK'da 'ByLock' operasyonu; 77 asker hakkında gözaltı kararı

Operasyon kapsamında 40 asker gözaltına alındı

02 Mart 2017 15:25

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 26 ilde başlatılan operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddia edilen  77 askeri personelden 40'ı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında TSK'da görevli rütbeli subayların da bulunduğu 71 askeri personel ve yakınlarına yönelik operasyon düzenledi.

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 26 ildeki eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakınından 40'ı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

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