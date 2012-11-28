TSK’da 1 yılda 140 bine yakın askeri personel ‘ruh sağlığı’ başvurusu yaptı

Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun asker hakları ihlalleriyle ilgili genel görüşme toplantısında, askeri yetkililer, bir yılda 139 bin 380 askeri personelin ruh sağlığı, psikolojik durumu nedeniyle Rehberlik ve Danışma Merkezi ( RDM)’ne başvurduklarını söyledi. Tuğgeneral Hakim , Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Akif Vurucu, günümüzün yükselen bir değeri olan insan hakları konusunda TSK’nin hassas ve dikkatli davrandığını söyledi. “'Burada bir taraf değiliz ve burada birlikte çalışmak durumundayız'' diyen Vurucu’nun değerlendirmeleri şöyle:

‘TSK’da intihar olaylarında azalma var’

TSK, intihar vakalarını önleyebilmek amacıyla özellikle sorunlu olabileceği düşünüler personelin önceden tespiti yoluna gitmekte ve koruyucu ruh sağlığına ilişkin tedbirleri uygulamayı önemli öngörmektedir. Türkiye genelinde 20-24 yaş aralığı en fazla intiharın meydana geldiği yaş aralığıdır. Askerlik hizmeti de bu yaş grubu içerisinde yapıldığında intiharların bu döneme rastladığını kabul etmek lazım. İntihar olayları bütün dünyada artış göstermesine rağmen, TSK'da yıllara bağlı olarak bir azalmanın olduğu tespiti var.

Alınan tüm tedbirlere rağmen birliklerde intihar ve vefatla sonuçlanan olay meydana geldiğinde vefat eden personelin ailesine derhal bilgi verilmektedir. Ölümle sonuçlanan tüm olaylarda bir defa adli soruşturma kaçınılmaz.

‘Şüpheli bırakılmış hiçbir vaka yok’

Adli soruşturmanın yanında bir idari soruşturmanın konusu oluyor. Bugüne kadar ölüm meydana gelen olaylarda araştırılmamış, şüpheli olarak bırakılmış hiç bir vaka yok. Askerlerin ilk günden itibaren fiziki ve ruh sağlının korunmasına giderek daha çok önem verilmektedir. Bir ordunun askeri disiplinin de o ordunun gücü olduğun kabul etmek gerektiğini ancak disiplinin astın ve üstün hukukuna riayet olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İhlal olduğunda takibini yapmamız gerekir.''

‘Disko cezası kaldırıldı’

Vurucu, yeni hazırlanan taslakta komutanın oda hapsi cezası vermesinin kaldırıldığına dikkat çekti. Mahkemeye verilen rütbeli askerlerin durumu şöyle.

Kötü muameleden mahkemeye verilen rütbeli sayısının 2008'de 637, 2009'da 709, 2010'da 758, 2011'de 857 ve 2012'de 515 olduğunu bildiren Vurucu, ''Bu da gösteriyor ki bu tür ihlaller halinde idarenin uygulaması kesinlikle yargıya götürmek ve gerekli müeyyideleri uygulatmak'' dedi.

RDM ne anlama geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, Rehberlik ve Danışma Merkezleri vasıtasıyla yürütülüyor. TSK bünyesinde 337 adet Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) bulunmakta, bu merkezlerde 36’sı subay, 416’sı yedek subay, 142’si astsubay ve 74’ü sivil memur olmak üzere toplam 668 personel görev yapıyor.