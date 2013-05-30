TSK'da bir haftada 300 subay istifa etti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde son dönemde gerçekleşen istifa ve ayrılıklar tartışmalara ve soru önergelerine yol açarken, geçen hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 300 subay ve astsubay istifa etti; erken emeklilik dilekçesi verdi.

İstifalarda Mayıs ayında yapılan "şark tayininin" etkili olduğu öğrenildi.



İstifalar açıklamayı erteledi



Mayıs ayında yeni görev yerleri belli olan ancak açıklanmayan bazı subay ve astsubaylar doğu ve güneydoğu illerinde görev alacaklarını öğrenince erken emeklilik dilekçesi verdi. Bazı subay ve astsubaylar ise istifa etti. Önceki hafta cuma günü açıklanması beklenen yeni görev yerleri bu nedenle pazartesiye sarktı. İstifalar ve emeklilik dilekçeleri nedeniyle görevlendirmeler yeniden yapılarak yeni liste hazırlandı.



TSK'dan 8 yılda 44 bin 945 kişi ayrıldı



Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 1 Ocak 2005-7 Mart 2013 tarihleri arasında, TSK'dan kendi isteğiyle emekli olan ve istifa eden subay ve astsubay ile sözleşme yenilemeyen uzman erbaş sayısının 44 bin 945 olduğunu açıkladı. Yazılı soru önergesine cevap veren Bakan Yılmaz, "1 Ocak-2005-7 Mart 2013 tarihleri arasında TSK'dan kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subay sayısı 8 bin 349, astsubay sayısı 23 bin 7 ve kendi isteğiyle sözleşme yenilemeyerek ayrılan uzman erbaş sayısı da 13 bin 589'dur" bilgisini verdi.