TSK'da başörtüsü yasağı kalkıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başörtüsü serbestisi başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle birlikte, Genelkurmay karargâhı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

Düzenlemenin sadece muvazzaf personeli kapsamadığı, isteyen askeri öğrencileri de başörtüsü takabileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nun kuvvet komutanlıklarına gönderdiği talimata göre, kadın muvazzaf personel ve askeri öğrencilerden isteyenler üniforma rengine uygun renkte ve yüzleri görünecek şekilde şapka, bere ve keplerinin altına başörtüsü takabilecek.

Yasak, TSK bünyesindeki sivil memurlar için kaldırılmıştı

1982 yılında çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 6. maddesi geçtiğimiz aylarda değiştirilmişti. Yönetmelik değişikliğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışan kadınların, işe başörtüsüyle gidebilmesinin yolu açılmıştı.

Bakan Işık: Başörtüsü sorun olmaktan çıkmıştır

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yasağın kalkmasına ilişkin olarak "Başörtüsü sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. İsteyen mesleğini başörtüsü ile icra edebilecek" dedi.