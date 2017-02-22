T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'da başörtüsü yasağı kalkıyor!

Kadın subay ve astsubaylar isterse başörtüsü takabilecek, uygulama askeri öğrencileri de kapsayacak

Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu’nda intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci olmuştu

22 Şubat 2017 16:03

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başörtüsü serbestisi başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle birlikte, Genelkurmay karargâhı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

Düzenlemenin sadece muvazzaf personeli kapsamadığı, isteyen askeri öğrencileri de başörtüsü takabileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nun kuvvet komutanlıklarına gönderdiği talimata göre, kadın muvazzaf personel ve askeri öğrencilerden isteyenler üniforma rengine uygun renkte ve yüzleri görünecek şekilde şapka, bere ve keplerinin altına başörtüsü takabilecek.

Yasak, TSK bünyesindeki sivil memurlar için kaldırılmıştı

1982 yılında çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 6. maddesi geçtiğimiz aylarda değiştirilmişti. Yönetmelik değişikliğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışan kadınların, işe başörtüsüyle gidebilmesinin yolu açılmıştı.

Bakan Işık: Başörtüsü sorun olmaktan çıkmıştır

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yasağın kalkmasına ilişkin olarak "Başörtüsü sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. İsteyen mesleğini başörtüsü ile icra edebilecek" dedi.

 

ETİKETLER

KadınTSKbaşörtütürban

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24