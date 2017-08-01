TSK'da 94 devre subaylar kurmaylık sınavına giremeyecek

1994 yılında TSK'ya giren subayların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev aldığının belirlenmesi ve bu yıl 'FETÖ' mensuplarının yopun bir şekilde orduya sızdığının ortaya çıkmasının ardından 1994 yılı girişli subayların, kurmaylık sınavına girmeleri engellendi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, bundan sonra kurmaylık sınavlarına girme hakkı yalnız 1995’li albaylara verildi. TSK’ya ilk organize 'FETÖ' girişinin 1986 yılında gerçekleştiği, bunun çalınan sorularla 'FETÖ' iltisaklı öğrencilerin askeri liseye katılımıyla olduğu ortaya çıktı. Bu dönemde soruların çalındığının anlaşılması üzerine askeri liselerde yürütülen soruşturmalar sonucunda alınan öğrencilerin bir kısmının ilişiği kesildi. Ancak TSK’da 1994’lü devreler üzerinde darbe girişimine kadar ciddi spekülasyonlar sürdü. En son geçen yılki darbe girişimine 1994’lü çok sayıda subayın aktif olarak katılması bu devreye ilişkin daha önceki iddiaları bir anlamda doğrulamış oldu. 'FETÖ' sızmasının kitlesel olduğu 94’lü subayların büyük bölümünün kurmay olması da dikkatleri çekti. Bu devre aynı zamanda kıdem almak için verilen mümtaz terfilerle de tanındı. Bu devreye tanınan bir diğer kolaylık ise kurmaylık sınavına girenlere getirilen bir koşulun yumuşatılmasıyla oldu. Buna göre, sınava girmek için 9 yıl kıta görevi yapmış olma zorunluluğu 6 yıla indirildi. Bu değişiklik en çok 94’lülerin işine yaradı ve çok sayıda kişi kurmaylık sınavına girerek kazandı.

94 devreler tamamen dışlandı

TSK’de darbe girişimi ve FETÖ ile özdeşleştirilen 94’lüler devresi yeni kurmaylık sisteminde ise tamamen dışlandı. Büyük bölümü darbe girişimine destek vermeleri nedeniyle kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen ve yargılanan 94’lülerin kurumda kalan kısımlarına ise kurmaylık sınavına girme hakkı bile tanınmadı. 'FETÖ’nün kurmaylık sistemini hedef alarak örgütlenmesi nedeniyle sınava girme hizmet aralığının üst sınırı 24 yıl değil 23 yıl olarak belirlendi.

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