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TSK'da 15 general ve iki amiral ataması yapıldı

YAŞ toplantısı öncesinde 1,684 asker TSK'dan ihraç edilmişti

09 Ağustos 2016 17:01

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 15 general ve iki amiral ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan üçlü kararname ile yapılan atamalar çerçevesinde Tümgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz Harp Akademileri Komutanlığı'na, Tuğgeneral Kadircan Kottaş Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na, Tuğamiral Ali Çekiç de Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na atandı.

Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde 1,684 asker TSK'dan ihraç edilmişti.

İhraçların ardından yapılan YAŞ toplantısında ise TSK'nın komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmemişti.

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