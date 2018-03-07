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Ekonomi

TSKB / Uz: Merkez'in enflasyon söylemi yakından izlenecek

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart (DHA) - Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz, Merkez Bankası’nın faizlere dokunmayacağını öngördüklerini ve "enflasyon söylemlerinin" piyasalar tarafından yakından izleneceğini sö

07 Mart 2018 15:13

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart (DHA) - Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz, Merkez Bankası’nın faizlere dokunmayacağını öngördüklerini ve \"enflasyon söylemlerinin\" piyasalar tarafından yakından izleneceğini söyledi.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Uz, banka olarak Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında faiz koridorunda herhangi bir faiz artırımı veya indirimi yapmasını beklemediklerini belirterek, karar metnindeki enflasyon söylemlerinin piyasalar açısından ön planda olacağını söyledi.

Piyasaların yılın ilk üç ayında enflasyonun aşağı gelmesini beklediğini, ancak enflasyondaki yavaşlamanın piyasaların beklediği hızda gerilemediğini belirten Uz, \"Merkez Bankası’nın enflasyon iletişiminde bir yumuşama mı yoksa bir sıkılaşma mı olacağı izleniyor olacak\" değerlendirmesini yaptı.

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