-TSKB, 2010 İLK YARIDA 122,5 MİLYON LİRA NET KAR AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2010 yılı ilk yarısında solo bazda 122,5 milyon lira net kar elde etti. TSKB'nin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, Bankanın solo bazda vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 40 artışla 151,9 milyon lira, net dönem karı ise yüzde 35'lik artışla 122,5 milyon lira olarak gerçekleşti. TSKB'nin aktif büyüklüğü, 2009 yılı ikinci çeyreğine göre yüzde 15,4 büyüme kaydederek 7,3 milyar lira seviyesine ulaşırken, aktif büyümesi geçen yılın sonuna göre yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. TSKB özkaynaklarını 1,1 milyar liraya taşırken, yıllık bazda ortalama özkaynak ve aktif getiri oranları sırasıyla yüzde 22,7 ve yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Toplam kredilerdeki ilk 6 aylık dönemdeki artış, sepet kuru bazında yüzde 9 oranında gerçekleşerek kredi toplamı 4,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Yılın ilk yarısında Türkiye'nin özel sektör yatırımlarına, toplam 600 milyon dolar tutarında orta ve uzun vadeli yeni plasman yapan TSKB, 2010 yılı için belirlediği yüzde 15'lik kredi büyüme hedefiyle de sürdürülebilir büyümeyi amaçlıyor.