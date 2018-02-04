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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısı 932

TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 16. güne girildi

04 Şubat 2018 13:04

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 16. güne girildi. TSK,  Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğunu açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK'nın Afrin'e doğru ilerleyişi devam ediyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla bombardıman sesleri duyuldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda farklı cephelerden ilerleyen askerler, Burseya Dağı'nın alınmasından sonra harekatın ağırlık noktası olan Darmık Dağı'nın güneyinde yer alan Bülbül beldesini kontrol altına aldı.

TSK tarafından bölgenin güvene alınmasının ardından Bülbül beldesine giren Türk askerinin, PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı binalardaki tuzaklamalarla mayın gibi patlayıcılara karşı arama ve temizleme çalışmaları sürüyor. Afrin'in kuzey doğusundaki Şeyh Horoz mevkisinde Türk tankının saldırıya uğramasının ardından, söz konusu bölge yoğun ateş altına alındı. Afrin kırsalındaki Darmık Dağı'nın çevresinde insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargah olarak kullandıkları binalar da, savaş uçakları, sınır hattında konuşlu birliklerce çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleriyle vuruluyor.

932 terörist öldürüldü

Operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı, bugüne dek etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğunu duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı, kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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