TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1873 oldu

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü mensubu 1873 kişi etkisiz hâle getirildi.

TSK ve ÖSO'nun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği harekat 34. gününde devam ediyor.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873 oldu" denildi.

