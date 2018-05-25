TSK : Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 774 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilerek, son 1 haftada Güneydoğu Bölgesi\'nde 49 terörist, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ise 4 bin 774 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamanın devamında, 18-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Siirt ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

SINIRDA 7 BİN 743 KİŞİ YAKALANDI

\"İcra edilen operasyonlarda; 3\'ü sözde lider kadroda olmak üzere 49 terörist etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen 37 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve 11 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edilmiş, yedi kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, on iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 473 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 1083 kilogram toz esrar, 178 kilo 15 gram kubar esrar, 508 bin 737 adet kök kenevir, 128 litre kaçak akaryakıt, 162 bin 990 paket kaçak sigara ve 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.\"

Açıklamanın devamında, Suriye\'nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında yapılan operasyonalar değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç\'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 4 BİN 774 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başlatıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

\"Harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 474 olmuştur.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 233 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 225 adet mayın ve 1194 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir.\"

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)