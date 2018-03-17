TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 567 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı devam ediyor. TSK'nın yaptığı açıklamaya göre, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu sayısı 3 bin 567'ye yükseldi. TSK tarafından yapılan açıklamada 4 köyün daha ele geçirildiği belirtilirken Afrin ile Mabatlı arasındaki karayolu bağlantısının kesildiği bilgisi paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 567 oldu.

"Afrin ile Mabatlı arasındaki karayolu bağlantısının kesildi"

ÖSO ile birlikte gerçekleştirilen Afrin operasyonlarının 57'nci gününde "4 köyün daha ele geçirildiği, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısının kesildiği" aktarıldı. "Afrin'in Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köylerinin terör örgüğtü mensuplarından temizlendiği" bilgisi paylaşıldı.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 7'ye yükseldi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 224'ü köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 268'e ulaştı.

TSK yeni gözlem noktası için Suriye'ye intikal etti

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için Halep'in kuzeybatısındaki Anadan ilçesi kırsalına intikal etti.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Halep'in kuzeybatı kırsalına güvenli şekilde ulaştı.

Anadan'a bağlı bir köyün tepesine yerleşen TSK unsurları, Halep kuzey kırsalına ve karşısındaki rejim güçlerine hakim durumda bulunuyor.

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 35 kilometre derinlikte yer alıyor.