TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 530 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 530 terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu sayısı 3 bin 530 oldu."