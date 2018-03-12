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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 347 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Harekât 52'nci gününde devam ediyor

12 Mart 2018 12:49

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısından bulunan Afrin'e yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 52. gününde devam ediyor. TSK, bugün (12 Mart 2018) yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününden bu yana etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu sayısının 3bin 347'e yükseldiğini açıkladı.

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 52'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 56'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 347 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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