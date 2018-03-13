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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 393 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Harekât 53. gününde devam ediyor

13 Mart 2018 12:59

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği  Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama geldi. Harekât kapsamında  etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı 3 bin 393'e yükseldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393'e yükseldi.

 

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