TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 393 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama geldi. Harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı 3 bin 393'e yükseldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393'e yükseldi.