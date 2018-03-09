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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün Cinderes merkeze TSK ve ÖSO unsurları girmişti

09 Mart 2018 14:21

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak yapılan bilgilendirmede, "Harekâtın başından itibaren 3 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,"hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149 oldu" denildi.

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