TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin 18 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 37'nci gününde 2 bin 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada 5 köyün daha TSK tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar tarafından 782 terör örgütü hedefi imha edildiği, harekâtta şu ana kadar 103 nokta teröristlerden temizlendiği belirtildi.
Cinderes'e 1 km
Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın aktardığına göre, TSK ve ÖSO askerlerinin geniş kuşatmaya aldıkları Cinderes’teki PKK mevzileri karadan top atışları, havadan da uçaklarla vuruluyor. Cinderes’e batıdan 1 kilometre uzaklıkta bulunan ÖSO birlikleri güney ve doğudaki terör noktalarını temizleyerek beldeyi kontrol altına almayı hedefliyor. Karadan ilerleyen askeri birliklere ATAK helikopterlerin verdiği hava desteğiyle Hacılar ve Ebu Kabe köylerinin alındığı, PYD’li 7 teröristin öldürüldüğü, 1’ininse sağ yakalandığı bildirildi. TSK ve ÖSO’nun 3 koldan kuşattığı Afrin’e giden yolda önemli kapı olan Cinderes’in doğusundaki Hemelkah ve Ramadiyah köylerinde ise çatışmaların devam ettiği öğrenildi. Örgütün Cinderes’e giden ikmal yolları ve savunma hattının kesildiği bildirildi.
Raco menzilde
Cinderes ve Raco’ya başlayacak operasyonun an meselesi olduğu ve Afrin merkezine girişin hız kazanacağı öğrenildi. Dün sabah komandolar ve ÖSO’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tümeni askerlerinin başlattığı operasyonla, Raco’nun güneyinde bulunan Dünbeli Köyü şiddetli çatışmalar sonucu ele geçirildi.
Afrşn harekâtı şehitleri
22 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
23 Ocak
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
27 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan
Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş
3 Şubat
Teğmen Cihangir Çubukçu
Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen
Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül
Uzman Çavuş Ufuk Aktağ
Uzman Onbaşı Fırat Karaca
Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu
4 Şubat
Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren
Uzman Çavuş Selim Vurdal
5 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya
Piyade Teğmen Ahmet Aktepe
Uzman Çavuş Ali Yılmaz
7 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan
9 Şubat
Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu
10 Şubat
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin
Uzman Çavuş Halis Koca
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın
Uzman Erbaş Enes Sarıaslan
Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş
Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan
Pilot Üsteğmen Erdem Mut
Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman
17 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin