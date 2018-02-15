TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1528 terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekelştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren toplamda 1528 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

TSK tarafından yapılan açıklama şöyle:

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur.