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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1 asker şehit oldu

Harekât boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

25 Şubat 2018 18:54

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harkâtı'nın 37'nci gününde Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü şehit oldu.

TSK tarafından yapılan açıklamada askerin dün hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi. Afrin operasyonunun başlamasından bu yana TSK’nın açıklamalarına göre hayatını kaybeden asker sayısı 33’e yükseldi.

Karamanlı Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü’nün (31) askeri üs bölgesine PYD/YPG mensuplarınca yapılan roketli saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Şehit düşen Ünlü, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bekar olan şehidin ikindi namazının ardından Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Kasabası Çatalbadem Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

TSK'den açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 24 Şubat 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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