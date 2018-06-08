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TSK: Zap, Hakurk ve Kandil'deki hedefler vuruldu

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edil

08 Haziran 2018 13:30

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada Irak\'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği duyuruldu.

\'KANDİL’E HAVA HAREKÂTI\' başlığı ile paylaşılan açıklama şu şekilde:

\"Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak 07 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.\"

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