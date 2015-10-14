TSK: Yüksekova'da 10 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 PKK'lının öldürüldüğünü söyledi.

TSK'dan yapılan açıklamada; "Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi" dendi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hakkâri / Yüksekova’da devam eden operasyonda çıkan çatışmada üç Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist, bir adet doçka uçaksavar silahı, iki adet biksi makineli tüfeği ve bir adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, üç Astsubay hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Operasyon bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında yedi Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."