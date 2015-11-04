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TSK: Yüksekova ve Kuzey Irak'ta 16 hedefi vurduk

Genelkurmay Başkanlığı, Yüksekova'da 4 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu

04 Kasım 2015 15:07

Genelkurmay Başkanlığı, Dağlıca ve Kuzey Irak'taki Ayaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen PKK'ya ait mağara, sığınak ve barınma alanlarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 16 hedefin imha edildiğini açıkladı. Hakkari Yüksekova'da ise devam eden operasyonlarda 4 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre Yüksekova bölgesinde yapılan aramada bir Biksi Makineli Tüfeği ve 250 adet Biksi Makineli Tüfeği fişeği, 3 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 2 el bombası, bir telsiz ve bir adet uyku tulumu bulundu. 

 

Çukurca'da 2 PKK'lı teslim oldu


Hakkari Çukurca'da PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

 

Mardin ve Kars'ta 13 kişi gözaltına alındı


Mardin Nusaybin'de 10, Kars Digor'da 3 olmak üzere toplam 13 kişi, PKK terör örgütüne 'yardım ve yataklık yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Sarıkamış'ta 15 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi


Kars Sarıkamış'ta icra edilen operasyonda, PKK terör örgütü tarafından kullanılan sığınakta; 2 büyük tüp ve 3 plastik bidon içerisinde yerleştirilmiş, patlamaya hazır vaziyette toplam 150 kilogram El Yapımı Patlayıcı, 6 adet elektrikli fünye, 4 top kablo (400 m), 1 adet akü, 5 adet büyük pil, bir çift araç plakası, muhtelif cins ve miktarda gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

 

3 el yapımı patlayıcı imha edildi

 

Şırnak'ta 1, Batman Sason'da 1, Hakkari Şemdinli'de de 1 olmak üzere toplam 3 adet el yapımı patlayıcı, yapılan yol kontrol faaliyetleri esnasında bulunarak imha edildi.

 

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