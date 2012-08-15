TSK: Yetkisizlerin F-4'le ilgili açıklamaları çelişkiye neden oldu

Suriye’de düşen uçakla ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak hükümetle paylaştıklarını kaydeden Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Albay Ertuğrulgazi Özkürkçü, “Çelişki, yetkisiz kişilerin değerlendirme ve yorumları sonucunda oluşmuştur” açıklamasında bulundu.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait RF4 uçağının düşmesinin ardından başkentte çeşitli iddialar dile getirildi. Bunlar arasında en kayda değer olanı Taraf ’ın gündeme taşıdığı, İzmir’deki NATO ve Güney Kıbrıs’taki Britanya egemen üssünün kayıtlarında uçağın Suriye hava sahasında düşürüldüğünün görünmesiydi. Taraf ’ın haberlerinde, olayın hemen ardından gerek hükümetten gerekse karargâhtan gelen çelişkili açıklamalar da yer aldı. Son YAŞ’ta tümgeneralliğe terfi eden Baki Kavun’un yerine Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı’na atanan Kurmay Albay Ertuğrulgazi Özkürkçü, Taraf'tan Melih Altınok'un konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Olayın gerçekleştiği andan itibaren Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde edindikleri bilgileri yetkililerle paylaştıklarını ifade den Özkürkçü, “Bunun yanı sıra yüzeydeki bazı parçaların Jandarma Kriminal’de incelenmesi sonucundaki kesin olmayan ilk verileri yetkililere ilettik. Suriye’den yapılan açıklama da elbette ilk anda dikkate alındı” dedi. Uçağın virile girerek düşmüş olabileceği iddialarına da değinen Özkürkçü, “Parçaların denizden çıkarılma işlemi 1 ağustosta tamamlanmış ve halen teknik incelemeler devam etmekte. Dolayısıyla bu iddia ile ilgili hükümet yetkilileriyle bir bilgi paylaşmış değiliz” şeklinde konuştu. Gayet emin ve net bir dille, düşen uçağın akıbetiyle ilgili kanaate sahip olmadıklarını ifade eden Özkürkçü, uçağın düştüğü andan itibaren yaşananları şöyle anlattı:

Kesin bir dil kullanmadık

“Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı ilk açıklamada, uçağın saat 11:57’de radar görüntüsünün ve yer ile telsiz irtibatının kesildiği, akıbeti hakkında arama çalışmalarına başlandığı bildirilmiştir. Suriyeli yetkililerin uçağın kendileri tarafından uçaksavar ile vurularak düşürüldüğünü açıklamaları üzerine Genelkurmay Başkanlığı ‘Suriye tarafından düşürülen veya düşürüldüğü iddia edilen’ şeklinde ifadeler kullanmış ve hiçbir açıklamada; uçağın ne ile ve nasıl düşürüldüğü ifade edilmemiştir. Genelkurmay, olayın milli radar görüntülerine göre, uluslararası hava sahasında (Suriye kara sınırından 13 mil uzakta) vukû bulduğunu ve uçağın Suriye karasularında (kıyıdan 8,5 mil uzakta) düştüğünü açıklamıştır. Uçağımıza ait rotalar da basınla paylaşılmıştır. Ne NATO’dan, ne Rusya’dan, ne de ABD’den olay ile ilgili bir kaset/görüntü alınmıştır.” Özkürkçü, hükümetten gelen çelişkili açıklamalarda karargâhın verdiği bilgilerin ne derece etkili olduğu sorusuna ise “Açıklamalarımızda hiçbir çelişki yoktur. Çelişki, yetkisiz kişilerin değerlendirme ve yorumları sonucunda oluşmuştur. Genelkurmay Başkanlığı, olayla ilgili olarak resmî makamları zamanında ve elindeki mevcut verilerle doğru bilgilendirmiştir” yanıtını verdi.

Parçalar Eskişehir’de inceleniyor

Genelkurmay İletişim Dairesi’nin basınla daha aktif bir ilişki yürütmeyi amaçladığını kaydeden Özkürkçü, “Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını en çok biz arzu ediyoruz. Bunun için de tüm gayretimizle çalışıyoruz. Ancak teknik analiz sonuçları netleşmeden kesin bir açıklama yapmamamız çeşitli yorumlara neden oldu. Çalışmalarımızın sonlamasının ardından önümüzdeki günlerde kesin sonuçları yetkililerle paylaşmayı umuyoruz” dedi. Öte yandan üst düzey askerî yetkililerden edinilen bilgiye göre, uçağın enkazında bulunan parçalar, Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndaki uzman bir ekip tarafından inceleniyor.