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TSK: Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili bilgi ve belgeleri teslim ettik

Gerelkurmay Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili TSK'ya yöneltilen eleştirilere karşısında suskunluğunu bozdu.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Gerelkurmay Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili TSK'ya yöneltilen eleştirilere karşısında suskunluğunu bozdu.


Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ait "İstenen tüm belge ve bilgilerin" ilgili birimlere gönderildiğini duyurdu.


Yapılan açıklamada şöyle denildi: "25 Mart 2009 tarihinde vuku bulan elim helikopter kazası ile ilgili olarak, başlangıçtan itibaren, söz konusu kazayı inceleyen TBMM Araştırma Komisyonu, Devlet Denetleme Kurulu, Kahramanmaraş ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından Genelkurmay Başkanlığından talep edilen tüm bilgi ve belgeler ilgili birimlere gönderilmiştir."


Ayrıca TSK'nın demokrasi ve hukukun üstünlüğüne verdiği önemden dolayı "soruşturmanın devam ettiği safhada, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasına ihtiyaç" duymadığı da vurgulandı.


Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni bir video kaydının ortaya çıkmasının ardından aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu bazı gözaltılar yaşanmıştı.


Ayrıca helikopterin düştüğü bölgeden bazı savaş uçaklarının geçtiği ve bunların radar kayıtlarının yok edildiği de ortaya atılan iddialar arasındaydı.

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