T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: YAŞ'ta savaşa hazırlık durumu değerlendirildi

TSK, yapılan YAŞ toplantısının ardından yaptığı açıklamada ''Türkiye'nin savaşa hazırlık durumu değerlendirildi'' dedi.

15 Aralık 2011 02:00

T24 - TSK, yapılan YAŞ toplantısının ardından yaptığı açıklamada ''Türkiye'nin savaşa hazırlık durumu değerlendirildi'' dedi.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, iç güvenlik harekatı ve hudut güvenliğine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği faaliyetlerin görüşüldüğü bildirildi.  



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Yüksek Askeri Şura Olağan Toplantısının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapıldığı hatırlatıldı.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Toplantıda, iç güvenlik harekatı ve hudut güvenliğine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği faaliyetler görüşülmüş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumu incelenerek, bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlarla bu ihtiyaçları karşılamak için alınan tedbirler değerlendirilmiştir.''



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24