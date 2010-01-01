TSK: Yaşananlar toplumu ne hale getirdi

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Seferberlik Tetkik Kurumu'ndaki aramayı yürüten Hâkim Kadir Kayan'ı takip ettikleri iddiasıyla bazı askerlerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "son günlerdeki olayların kişileri ve toplumu ne hale getirdiğini göstermesi bakımından önemli olduğu" açıklamasını yaptı.





Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast iddiasıyla başlayan, Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki ‘kozmik arama’ ile devam eden gelişmelerin, önceki gün bir ihbar üzerine iki askeri aracın durdurulmasına kadar uzanması, Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelinen noktayı işaret eden alışılmadık bir açıklama yapılmasına neden oldu. Açıklamada, ‘kozmik aramaları’ gerçekleştiren Hâkim Kadir Kayan’ı takip ettikleri şüphesiyle, kendisinin şikâyeti üzerine durdurulan iki araçtaki 7 askerin sorgulanması için, son günlerde yaşanan gelişmelerin toplumun psikolojisini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.





Aşçı, marangoz, teknisyen



Açıklamada, “Olayın, bir şüphe üzerine yapılan ihbar ve bu ihbara yönelik olarak icra edilen bir uygulama olduğu anlaşılmış ise de, son günlerde yaşananların, kişileri ve toplumu ne hale getirdiğini göstermesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir” denildi. Açıklamada, iki araçtaki 7 askeri personelden üçünün aşçı, teknisyen ve marangoz olduğuna dikkat çekildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde dün yer alan açıklamada, bazı medya organlarında bir hâkimi takip ettiğinden şüphe edilen iki aracın durdurularak arandığı, bu araçların askeri, içindeki şahısların da askeri personel olduğu haberlerine yer verildiği belirtildi. Açıklamada, olayın gelişimiyle ilgili şu bilgiler verildi:



- 31 Aralık 2009 saat 12.30 civarında, Uğur Mumcu caddesinde birbirinden bağımsız olarak idari görevle seyir halinde olan beyaz renkli iki ayrı askeri araç polisler tarafından durdurulmuştur.



- Durdurulan bu araçların askeri araç olduğunun anlaşılması üzerine olay yerine Merkez Komutanlığı ekipleri çağrılmıştır.



- Söz konusu araçlar ve içindeki personel, durdurma ve arama kararını veren Cumhuriyet savcısının isteği üzerine saat 14.00 civarında Ankara Merkez Komutanlığı’na götürülmüşlerdir.



- Burada Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan tespitlerde; araçlardan birisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olduğu ve içinde iki şoför er ile bir uzman çavuş aşçının bulunduğu; diğer aracın ise, Garnizon Komutanlığı’na ait olduğu ve içinde iki şoför (biri onbaşı biri er), bir elektrik teknisyeni er ve bir marangoz erin bulunduğu anlaşılmıştır.



- İlgili Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu askeri personel dün gece saat 22.00 civarında serbest bırakılmıştır.





Kişiler ve toplum



Açıklamada, “Olayın, bir şüphe üzerine yapılan ihbar ve bu ihbara yönelik olarak icra edilen bir uygulama olduğu anlaşılmış ise de, son günlerde yaşananların, kişileri ve toplumu ne hale getirdiğini göstermesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir” ifadesi dikkati çekti. Açıklamanın bu bölümünde, örtülü olarak, askeri araçlarla ilgili ihbarı yaptığı iddia edilen Hâkim Kadir Kayan’a işaret edildiği yorumu yapıldı.





İşlem başlatıldı



Açıklamanın sonunda, Genelkurmay’ın yasal zeminde konunun takipçisi olacağı mesajı verilerek, “Konuya ilişkin olarak gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi. Ancak, zaten devam eden savcılık incelemesinin dışında, hangi konuda ne gibi bir işlem başlatıldığı açıklanmadı. Bu cümle, Genelkurmay’ın, sözkonusu ihbar ile polislerin araçları durdurması süreçlerine ilişkin ayrı bir inceleme yürüttüğü şeklinde yorumlandı.

