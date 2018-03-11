TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi 3 koldan sürüyor, Afrin kuşatma altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtının üç koldan sürdüğü, bu kapsamda Afrin'in kuşatma altına alındığı bildirildi.

51'inci gününe giren harekâtta Afrin'e bağlı 6 beldeden 5'ini ele geçiren askeri birliklerin, kuzey, doğu ve güney hatlarından çevreledikleri ilçe merkezine hızlı adımlarla yaklaştığı öğrenildi.

Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre sabah saatlerinden itibaren 20 köy, 2 askeri kamp, 2 dağ ve 1 tepe kontrol altına alındı. Afrin’in kuzeyinde bulunan Bülbül Beldesi’nde Bebek Uşağı, Havzan (Kurta), Kaşa, Aşağı Kadir, Dobira, Sulaklı, Kurt Farmez ve Ozan Köyü ele geçirildi.

Cinderes’in doğusunda ise Tallaf, Zelka, Kankurt, Şeyh Abdulrahman, Kuraybah, Kefer Zayta, Kila köyleri ile Afrin’in doğusundaki Halidiye ve Enab köyleriyle toplam 20 köy YPG'den arındırılarak kontrol altına alındı.

YPG mensuplarının Raco, Cinderes, Şehy Hadid beldelerindeki cephelerinden kaçtığı gibi mevzilerini terk etmeye devam ettiği öğrenildi.

YPG'nin savunma hatlarını kıran askeri birlikler, Afrin İlçesi’nin doğusundaki 590 rakımlı tepeyi alarak ilçe merkezine bir adım daha yaklaşmış oldu. Stratejik tepenin alınmasıyla Afrin’e 4 kilometre kaldı ve ilçe TSK ile ÖSO’nun ateş menziline girdi. Afrin’in doğusundan ilerleyen birlikler, kritik noktalara mevzilendi. TSK’ya ait askeri konvoyun ise harekâta destek için Azez’e giriş yaptığı öğrenildi.

ÖSO askerleri, yakınları ile buluştu

Afrin ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez Köyü, önceki gün ele geçirildi. Köy sakinleri, ÖSO mensubu akrabalarıyla buluştu. Kurt Farmez Köyü sakinleri, ÖSO’luları zılgıtlarla karşıladı.

Köylüler, sarıldıkları ÖSO’lularla birlikte sevinç gözyaşları döktü. ÖSO’nun güvenliği sağlamak amacıyla köy sakinlerine evlerine girmelerini anons ettiğini söyleyen köy sakini Ebu Ömer, “ÖSO köye girdi çok şükür. Halk kendini güvende hissetmeye başladı. ‘ÖSO köylüleri öldürüyor’ söylentileri yalandır. Öyle bir şey söz konusu olamaz. İnsanlara değil hayvanlara bile zarar vermediler” ifadesini kullandı.

Arındırdıkları köyüne dönen ÖSO mensubu Abdülaziz Mustafa ise “YPG köyden bizi tehcir edeli 3 yıl olmuştu. Köyü çok fazla çatışmadan girip özgürleştirdik. Akrabamızla sürekli iletişimdeyiz. Onlar bize katil PKK’nın çekildiği haberini verdi” dedi.