TSK ve ÖSO, Afrin'de 4 köyü YPG'den aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında 4 köy, YPG'den alındı.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TSK'ya bağlı savaş uçakları Afrin kırsalındaki YPG mevzilerini bombaladı. Türk askeri tanklar eşliğinde ÖSO güçleriyle birlikte Kilis'in Gülbaba köyünden Afrin'e girdi. Önde ÖSO güçleri, Türk komandoları ise arkadan Afrin'e doğru ilerliyor.

Sabah saatlerinde bir köyün ele geçirildiğini açıklayan ÖSO, saat 17.10 itibariyle 3 köyün daha alındığını açıkladı.

Afrin bölgesine bağlı Cindires kasabası çevresinde ÖSO ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, Afrin'in kuzeyindeki Şengal köyü YPG'den alındı. TSK ve ÖSO güçleri Afrin'in batısındaki Raco kasabasına doğru ilerleme kaydediyor.

Öte yandan Suriye'nin Afrin kenti kırsalına Türk askerinin sevkiyatı sürüyor.