TSK ve AFAD'dan iki ayrı açıklama; IŞİD'in saldırısı kimyasal mı, yoksa göz yaşartıcı bomba mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’nin El Bab bölgesinde IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda kimyasal gaz kullandığı iddia edildi. Yaralananlardan bazıları Kilis’e getirildi. TSK'den bu sabah yapılan açıklamada da "22 muhalif kimyasal gaza maruz kaldı" dendi. AFAD ise "kimyasal bulguya rastlanmadığını" belirterek IŞİD’in roketle göz yaşartıcı bir madde atmış olabileceğini belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 96 gündür yürütülen Fırat Kalkanı harekâtında IŞİD'in 4 merkezi Türk jetlerinin hava harekatıyla vuruldu. IŞİD'in Haliliye bölgesine düzenlediği roketli saldırıda ise 22 kişi yaralandı. Yaralılarda kimyasal gaz belirtileri gözlemlendiği kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 muhalif şehit olmuş, 14 muhalif yaralanmıştır. Haliliye bölgesinde DEAŞ tarafından atılan roket sonucunda 22 muhalif unsurun göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtileri gözlemlenmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Anifah bölgesinde bulunan 4 DEAŞ hedefi yapılan hava harekatı ile imha edilmiştir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

AFAD: Göz yaşartıcı madde

Yapılan testlerin ardından kimyasal silah olmadığı ortaya çıktı. AFAD, sunduğu raporda “kimyasal bulguya rastlanmadığını” belirterek IŞİD’in roketle attığının göz yaşartıcı bir madde olabileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD'in El Bab’da kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti. Kimyasal zehirlenme şüphesiyle Kilis’e getirilen ÖSO'luların Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler bölümünde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı.