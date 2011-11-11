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TSK Van'a yen birlikler gönderecek ANKARA (A.A) 

11 Kasım 2011 16:03

-TSK Van'a yen birlikler gönderecek ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) talebi üzerine çadır kurma, yardım malzemelerinin tasnifi ve dağıtımı görevleri için bölgede görev yapan birliklere ilave olarak yeni birliklerin bugün Van'a gönderileceğini bildirdi.  Genelkurmay Başkanlığının internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Van-Edremit'te meydana gelen depreme yönelik yardım faaliyetlerinin, AFAD ile koordineli olarak ve azami destek sağlanarak devam ettiği belirtildi.  Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Halen bölgede görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine ilave olarak, 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından (Doğubeyazıt-Ağrı) bir tabur görevlendirilmiştir. Çadırkentlerin yönetimi ve yardım faaliyetlerinin koordinesine destek sağlamak maksadıyla TSK İnsani Yardım Tugayından (Ankara) bir özel görev grubu, Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla bugün Van'a intikal edecektir.''

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