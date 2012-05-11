TSK'nın, Uludere belgeleri hala başsavcılığa ulaşmadı!

34 köylünün öldürüldüğü Irak sınırındaki katliama ilişkin soruşturmayı yürüten Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcılığı’na, İçişleri Bakanlığı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’ndan beklenen belgeler ulaştı. Ancak Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili askerî birliklerden beklenen belgeler hâlâ gelmedi. İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) görüntüleri ile yetinmeyen savcılık, bombardımanı yapan F-16 savaş uçaklarının kamera kayıtlarını da istedi.

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortasu Köyü yakınlarında 28 Aralık 2011 günü, çoğu çocuk 34 köylünün hayatını kaybettiği bombardımanın üzerinden tam 136 gün geçti. Taraf gazetesinin haberine göre; olayın ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ile TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’ndan, katliama ilişkin beklenen rapor ve belgeler, soruşturmayı yürüten Diyarbakır Başsavcıvekilliği’ne gönderildi.

Adlî kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Genelkurmay ve yerel askerî birlikler, savcılığın talep ettiği yazılara yanıt vermedi. Savcılığın yazı ile sorular yönelttiği birlikler arasında Şırnak’ın Şenoba İlçesi 22’inci Jandarma Tugay, Şırnak Merkez 23’üncü Jandarma Sınır Tümen, Batman ve Van Jandarma Asayiş Kolordu, Diyarbakır 7’inci Kolordu, Malatya 2’inci Ordu Komutanlıkları yer alıyor. Soruşturma ile ilgili incelemesini derinleştiren savcılık bombalamayı gerçekleştiren savaş uçaklarının Diyarbakır’dan havalandığını tesbit etti. İHA’ların görüntülerini inceleyen savcılık, bunu yeterli bulmadı ve 34 sivili bombalayan savaş uçaklarının kamera kayıtlarını da talep etti. Savcılık ayrıca katliama ilişkin basında yer alan açıklama ve farklı iddiaları da mercek altına aldı.