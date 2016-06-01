TSK: Türkiye'ye saldırı hazırlığındaki IŞİD hedefleri vuruldu

TSK, Türkiye atış hazırlığındaki IŞİD hedefleri ile Irak'In kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik operasyonlar yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Suriye'den Türkiye'ye atış hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü IŞİD unsurları tespit edildi. Hedeflerin tespitinin ardından Halep'in kuzeyindeki hedefler misliyle mukabele kapsamında, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlar tarafından vuruldu.

Ayrıca koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Kafer Kalbayn bölgesine havaharekatı düzenledi.

Atışlar ve hava harekatı sonucunda ilk belirlemelere göre terör örgütü IŞİD üyesi 14 kişi etkisiz hale getirildi. Örgüte ait tank ile iki havan mevzisi, bir karargah binası ile üç araç imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütünün kullandığı aralarında barınak ve silah mevzilerinin bulunduğu 6 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 18.23-18.56 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında, bölgede tespit edilen aralarında silah mevzisi ve barınakların bulunduğu altı hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.



Açıklamada, görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.