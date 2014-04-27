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TSK: Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişi içinde ABD'li bir gazeteci de var

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay'da nehirden salla Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını, bunlardan birini ABD'li gazeteci olduğu açıkladı

27 Nisan 2014 19:23

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada Altınözü İlçesi’nde Hacıpaşa Hudut Karakol Komutanlığı’nın Mobil Yol Kontrol Unsuru (MYKU) tarafından Suriye’den Türkiye’ye 3 kişilik grubun nehirden salla geçmeye çalıştığı belirtildi.

Ferhat Dervişoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yapılan açıklamada "Söz konusu üç şahıs MYKU tarafından yakalanmış ve yapılan üst aramasında iki şahsın Suriye uyruklu, bir şahsın ise ABD’li gazeteci olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yakalanan gazeteci ile Suriye uyruklu 2 kişinin isimleri ise açıklanmadı.

 

Suriye’den radar tacizi

 

Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir diğer açıklamada ise devriye uçuşu yapan F-16 uçağının Suriye’de konuşlu füze sistemleri tarafından taciz edildiği bildirildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"6 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Hava Muharebe Devriye Görevi icra etmekte olan F-16 uçağımız, Hatay üzerinde iken Suriye’de konuşlu SA-2 ve SA-5 füze sistemleri tarafından, 2 dakika 30 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle taciz edilmiştir."

 

Mazot dolu 310 bidon ele geçirildi 

 

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, MYKU tarafından Asi Nehri üzerinde 5 farklı noktada akaryakıt dolu 310 adet mazot bidonu saptandığı ve Altınözü Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile akaryakıtın imha edildiğini duyurdu.

 

 

 

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