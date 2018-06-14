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TSK: Türkiye ve ABD askeri yetkilileri Münbiç Uygulama Planı'nda mutabık kaldı

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldığı duyuruldu

14 Haziran 2018 13:44

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır.\"

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