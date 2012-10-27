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TSK: Türkiye-Suriye sınırında ABD askeri bulunmuyor!

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye sınırında ABD askeri olmadığını belirtti

27 Ekim 2012 14:07

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye ile Suriye arasında yaşanan çatışmalardan dolayı ABD askerlerinin bölgeye geldiği iddiasını yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

1.   Bazı basın yayın organlarında, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gelişmeler kapsamında, Türkiye’ye ABD tarafından asker yollandığı ifade edilmektedir.

2.   Dost ve Müttefikimiz ABD Silahlı Kuvvetlerinin; 11 Aralık 1980 tarihinde imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) kapsamında İncirlik/Adana'da, 14 Eylül 2011 tarihinde imzalanan protokole göre Kürecik/Malatya'da ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği nezdinde faaliyet gösteren Savunma İşbirliği Ofisi (ODC) Başkanlığında askerî personeli görev yapmaktadır.

3.   Yukarıda belirtilen askerî personelin dışında, Suriye’de meydana gelen gelişmeler kapsamında ülkemizde görevlendirilen ABD askerî personeli ve birliği bulunmamaktadır.

 

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye'ye, özellikle insani yardım bölgeleri, balistik füze savunması ve ayrıca onların istikrarsız bir kuzeydoğu Suriye ve PKK ile ilintili bazı terörle mücadele kaygıları konularında birlikte planlamalar yapmak için ekipler gönderdiğimiz zamanlar oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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