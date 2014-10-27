TSK: Terör örgütü 400 kg amonyum nitrat dolu kamyon kaçırdı

Genelkurmay Başkanlığı, PKK’nın Silopi’de özel bir madene giden amonyum nitrat yüklü kamyonu kaçırdığı, içindeki patlayıcıları başka bir araca yükledikten sonra kamyon ve sürücüsünü serbest bıraktığını açıkladı.



Genelkurmay’dan yapılan açıklama şöyle: "Bölücü Terör Örgütü mensubu silahlı bir grup terörist tarafından, Şırnak / Silopi ilçesi Aksu köyü bölgesinde özel bir kömür ocağına ait patlayıcı (yaklaşık 400 kg Amonyum Nitrat) yüklü bir kamyon kaçırılmıştır. Söz konusu Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin, kaçırdıkları kamyondan patlayıcı maddeleri indirip başka bir kamyona yüklemeyi müteakip, kamyonu ve sürücüsünü serbest bıraktıkları öğrenilmiştir. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığınca, söz konusu olayla ilgili keşif yapmak ve tespit edildiğinde teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanlığından dört Jandarma Komando Timi bölgeye sevk edilmiş, ilaveten iki adet AH-1W Taarruz Helikopteri ve İnsanlı Keşif Uçağı görevlendirilmiş olup, gelişmeler takip edilmektedir."