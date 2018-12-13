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TSK: Tel Rıfat'tan ateş açıldı, 1 asker şehit oldu

"Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır"

13 Aralık 2018 22:10

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde YPG'liler tarafından açılan ateş sonucunda bir askerin şehit olduğnu açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

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