TSK: Tal Ar bölgesi tekrar muhaliflerin eline geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 29. gününde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 103 IŞİD'e ait 103 hedefin ateş destek vasıtaları tarafından 357 adet Fırtına ve 20 adet ÇNRA mermisi atılarak imha edildiğini açıkladı. Açıklamada "Tal Ar bölgesi tekrar muhaliflerin eline geçti" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 29. gününü yaptığı yazılı açıklama şöyle; "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtıö ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.



21 Eylül 2016 günü saat 18.00’e kadar meydana gelen gelişmeler: Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Grubu, güney istikametinde DEAŞ’a yönelik taarruzlarına başlamış, saat 18.00 itibariyle harekât devam etmektedir. DEAŞ terör örgütü tarafından, Rai batısında, sabah saatlerinde ele geçirilen Tall Ar meskûn mahallinde saat 16.30’da Muhaliflerin karşı taarruzu ile tekrar kontrol sağlanmıştır. Muhaliflere sağlanan yoğun ateş desteği ile 20 Eylül 2016 günü kaybedilen yerlerin (El Eyyübiyah, El Athariyah, El Mutminah, An Nahdah, Şandi, Sinekli, Taşlıhöyük) geri alınması maksadıyla başlatılan karşı taarruz sürmektedir. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 103 DEAŞ TÖ hedefi, ateş destek vasıtaları tarafından 357 adet FIRTINA ve 20 adet ÇNRA mermisi atılarak imha edilmiştir. (Toplam:927 hedefe 3.707 atım)



6 hava harekatı





Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak 'yerde bekler' uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından Bahvurtah, Kadriş ve El Athariyah (Zeytinlik) bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik toplam 6 hava harekâtı icra edilmiş, 3 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bina ve 1 silahlı araç imha edilmiştir. Suriye sınır hattında Koalisyona ait iki Predatör ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmektedir."