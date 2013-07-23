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TSK: Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 1 kişi çatışmada öldü!

Genelkurmay Başkanlığı: Nöbetçiler açılan ateşe angajman kuralları kapsamında ateşle karşılık vermişlerdir. Olay sonucunda ateş açan gruptan bir şahsın öldüğü öğrenilmiştir

23 Temmuz 2013 16:38

TSK, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 8 kişiden 1'inin yaşanan silahlı çatışma sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.
 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Türkiye-Suriye sınırında yaşananlar konusunda bir açıklama yayımlandı.

TSK'nın, resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Suriye Hududunda, 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Bükülmez Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde hudut hattı nöbetçileri tarafından, saat 17.30'da, Suriye istikametine yasadışı yollardan geçmeye çalışan sekiz sivil şahıs tespit edilmiştir. Şahıslar bölgeye yaklaşmamaları konusunda, nöbetçiler tarafından düdük ile ikaz edilmişler, bu esnada şahıslar uyarıya uymayarak nöbetçilere doğru hedef gözetmeksizin 10-15 el ateş etmişlerdir. Nöbetçiler açılan ateşe angajman kuralları kapsamında ateşle karşılık vermişlerdir. Olay sonucunda ateş açan gruptan bir şahsın öldüğü öğrenilmiştir."

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