TSK: Suriye'den askerimize ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay sınırında devriye timine ateş açıldığını askerlerin ateşe karşılık verdiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Hatay bölgesindeki Hacıpaşa Hudut Karakolu sorumluluk sahasına, Asi Nehri kenarında devriye faaliyeti icra eden Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlı Devriye Timine saat 13.10'da, Suriye tarafından 3-5 şahıs hedef gözetmeksizin 15-20 el hafif silahlarla ateş açmıştır.

Devriye Timi tarafından, ateşin geldiği bölgeye derhal ateş açılarak karşılık verilmiş olup, şahıslar Suriye tarafına kaçarak gözden kaybolmuştur. Olayda, Zırhlı Devriye Aracına mermi isabet etmememiş ve personel zaiayatı olmamıştır'' ifadelerine yer verildi.i