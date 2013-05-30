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TSK: Suriye'den askerimize ateş açıldı

SK'dan yapılan açıklamada, 'Suriye sınırında devriye timine ateş açıldı. Türk askerleri anında ateşle karşılık verdi' denildi

30 Mayıs 2013 20:58

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay sınırında devriye timine ateş açıldığını askerlerin ateşe karşılık verdiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Hatay bölgesindeki Hacıpaşa Hudut Karakolu sorumluluk sahasına, Asi Nehri kenarında devriye faaliyeti icra eden Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlı Devriye Timine saat 13.10'da, Suriye tarafından 3-5 şahıs hedef gözetmeksizin 15-20 el hafif silahlarla ateş açmıştır.

Devriye Timi tarafından, ateşin geldiği bölgeye derhal ateş açılarak karşılık verilmiş olup, şahıslar Suriye tarafına kaçarak gözden kaybolmuştur. Olayda, Zırhlı Devriye Aracına mermi isabet etmememiş ve personel zaiayatı olmamıştır'' ifadelerine yer verildi.i

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