TSK Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Kilis'in karşısındaki terör örgütü IŞİD mevzilerini vurdu.

Alınan bilgiye göre, TSK'ya bağlı Kilis sınır hattındaki topçu bataryaları, Halep'in Azez ilçesine bağlı Havar Kilis, Harcele ve Delha bölgelerindeki IŞİD hedeflerini vurdu.

Türkiye-Suriye sınır hattında konuşlu 40 kilometre menzilli Obüs topçu bataryalarından Suriye'deki IŞİD hedeflerine sık sık top atışı yapılıyor.

Bu arada ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Havar Kilis ve çevresindeki IŞİD hedeflerini bombaladı. Bombardıman sonrası bölgeden yükselen duman sınır hattından da görüldü.

Öte yandan, TSK unsurları tarafından vurulan bölgelerde ÖSO ve IŞİD arasındaki çatışmaların da akşam saatlerinde şiddetlendiği görüldü.