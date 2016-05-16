T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombaladı

TSK unsurları tarafından vurulan bölgelerde ÖSO ve IŞİD arasındaki çatışmaların da akşam saatlerinde şiddetlendiği görüldü

16 Mayıs 2016 06:03

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Kilis'in karşısındaki terör örgütü IŞİD mevzilerini vurdu.

Alınan bilgiye göre, TSK'ya bağlı Kilis sınır hattındaki topçu bataryaları, Halep'in Azez ilçesine bağlı Havar Kilis, Harcele ve Delha bölgelerindeki IŞİD hedeflerini vurdu.

Türkiye-Suriye sınır hattında konuşlu 40 kilometre menzilli Obüs topçu bataryalarından Suriye'deki IŞİD hedeflerine sık sık top atışı yapılıyor. 

Bu arada ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Havar Kilis ve çevresindeki IŞİD hedeflerini bombaladı. Bombardıman sonrası bölgeden yükselen duman sınır hattından da görüldü.

Öte yandan, TSK unsurları tarafından vurulan bölgelerde ÖSO ve IŞİD arasındaki çatışmaların da akşam saatlerinde şiddetlendiği görüldü.

ETİKETLER

tskışidsuriyeözgür suriye ordusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24