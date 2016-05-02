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TSK: Suriye'deki IŞİD hedefleri vuruldu, 34 terörist öldürüldü

Koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonda da 29 IŞİD militanı öldürüldü

02 Mayıs 2016 11:39

TSK'dan yapılan açıklamada, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yaptığı operasyonda 34 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

NTV'nin haberine göre, Türkiye'nin kendi imkânlarıyla ve koalisyon güçlerinin yaptığı iki ayrı operasyondan bahsedilen açıklamada, toplam 63 IŞİD'li teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

TSK'nın dünkü operasyonunda, Suriye'nin Tuğhali bölgesindeki IŞİD mevzilerinin, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatar bataryasıyla vurulduğu ve  34 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Koalisyon unsurları dün düzenlediği operasyona ilişkin açıklamada da, Suriye'nin kuzey batısında bulunan Düdyen, Yan Yaban ve Tatimus bölgelerindeki IŞİD'li teröristlere ait 5 adet silah mevzii ve araçların koordinatlarının tam olarak tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamaya göre, Koalisyon Harekat Merkezinin yönlendirmesiyle İncirlik'ten belirli fasılalar ile havalanan 4 adet MQ-1 modeli Silahlı İHA, tespit edilen hedefleri ateş altına alarak tam isabetle vurdu. 

Bölgeden alınan bilgilerden ve görüntülerden 29 IŞİD'li etkisiz hale getirilirken; araçları da dahil olmak üzere 5 adet silah mevziisi imha edildi.

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