TSK Suriye'de ilk can kaybını verdi



Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye'nin kuzeyine girerek Karkamış ve Cerablus'taki terör milisi IŞİD'i bölgeden süren Türk silahlı kuvvetleri YPG militanlarının bulunduğu bölgeden roket saldırısına hedef oldu. İki tanka açılan ateş sonucu bir asker öldü, üç Türk askeri de yaralandı. Türk tank ve topçu birliklerinin misilleme ateşiyle YPG'nin belirlenen hedeflerinin tahrip edildiği ve çarpışma bölgesinden silah seslerinin geldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı Cerablus yakınlarında Türk tanklarına Fırat'ın doğusuna geçmeleri için tanının sürenin dolmasına az zaman kala Suriye'deki YPG'nin ateş açtığını bildirdi. Kuzey Suriye'deki Kürt yetkilileri tarafından yapılan açıklamada El Amarne köyü yakınlarında iki Türk tankının tahrip edildiği ve mürettebatın öldürüldüğü belirtildi. Suriye kaynaklı haberlerde Türk savaş uçaklarının operasyonun başlamasından sonra ilk kez bölgedeki YPG mevzilerini bombaladığı ifade edildi. Anadolu Ajansı bölgedeki ‘terörist grupların' silah depolarıyla komuta merkezlerinin tahrip edildiği haberini yayınladı.

Cerablus'taki Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı askeri komite, ‘saldırıların bölgedeki çarpışmalara yeni bir boyut kazandırdığını' açıkladı. Kürt halk Savunma Birlikleri YPG'nin hakimiyetindeki Arap-Kürt ittifakı haftalardır Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD militanlarıyla başarılı bir şekilde mücadele etmekteydi.

Türkiye, Suriye Kürtlerini iç savaşın yarattığı kargaşadan yararlanıp nüfuz bölgesinin Arap ve Türkmen nüfusun çoğunlukta olduğu bölgeye yaymaya çalışılmaması ve Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi hususunda uyarmıştı.

Diyarbakır Havalimanı'na roket saldırısı

Öte yandan cumartesi akşam saatlerinde Merkez Bağlar İlçesi’nde bulunan Diyarbakır Havalimanına da dört roket fırlatıldı. Açılan ateşte ölen ya da yaralanan olmadığı ve uçak seferlerinin devam ettiği açıklandı. Roket mermileri havalimanındaki polis kontrol noktasının bulunduğu boş araziye düştü.

Suriye hükümet kuvvetlerinin dört yıllık kuşatmanın ardından muhalefet güçlerinin terk ettiği Şam yakınlarındaki Daraya'da tamamen hakim olduğu açıklandı. Suriye televizyonu ‘askeri birliklerin kent merkezine ulaştığını, bölgede ‘asi' kalmadığını ve Daraya dosyasının kapandığını', haber verdi. Abluka nedeniyle hayat şartlarının kötüleşmesi üzerine muhalifler Suriye hükümetiyle, 2011 yılında Beşar Esad rejimi aleyhindeki ayaklanmanın başladığı Daraya'nın tahliye edilmesi için anlaşmışlardı. Darayalı sivillerin Suriye'nin kuzey batısında bulunan, muhalif kuvvetlerin kontrolündeki İdlib'e nakledileceği öğrenildi.